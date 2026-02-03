У 2025 році держава підтримала несировинний експорт на 10,4 мільярда гривень

У 2025 році Експортно-кредитне агентство підтримало український експорт на 10,43 мільярда гривень, що в 1,4 раза більше, ніж у 2024 році (7,53 мільярда гривень).

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Коефіцієнт підтриманого експорту до страхової відповідальності у 2025 році склав 7,36 грн на одну гривню.

Упродовж 2025 року за підтримки ЕКА було застраховано 84 кредитні договори та підтримано 106 експортних угод для 75 українських експортерів.

Лідерами за обсягами підтриманого експорту у 2025 році стали Львівська (2,64 млрд грн), Хмельницька (1,36 млрд грн), Тернопільська (1,23 млрд грн) та Волинська область (1,14 млрд грн).За даними міністерства, у 2025 році українські експортери за підтримки ЕКА постачали свою продукцію до 35 країн світу.

Ключовими імпортерами стали Польща (на 2,73 млрд грн контрактів), Австрія (на 1 млрд грн), Чехія (на 731 млн грн), Литва (на 633 млн грн) та Німеччина (на 606 млн).

За товарними групами в топ-5 були харчові продукти (2,2 млрд грн), деревина та вироби з неї (1,89 млрд грн), меблі (1,5 млрд грн), продукти переробки овочів, плодів, горіхів (952 млн грн), алкогольні та безалкогольні напої (865 млн грн).

Нагадаємо:

З 1 січня 2026 року в межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" набули чинності зміни за п'ятьма напрямками. Зокрема, запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків, який адмініструє Експортно-кредитне агентство.