6 березня стартує прийом заяв на виплату 20 тисяч гривень для ліквідаторів наслідків атак РФ

З 6 по 15 березня проходитиме прийом заяв для нарахування доплати у розмірі 20 000 гривень за лютий працівникам критичної інфраструктури, які ліквідовують наслідки російських атак.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Йдеться про працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та АТ "Українська залізниця", які безпосередньо були залучені у лютому 2026 року до аварійно-відновлювальних робіт об'єктів електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, об'єктів газової інфраструктури та об'єктів зберігання, транспортування нафти та продуктів її переробки, а також об'єктів залізничного транспорту загального користування.

За даними Міненерго, за січень виплати отримали 12,3 тисячі працівників ремонтних бригад. Для реалізації ініціативи Уряд спрямував 246,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету.

Йдеться, що період дії програми січень - березень 2026 року.

Працівникам не потрібно подавати заяви самостійно - списки формують роботодавці та подають через портал "Дія" з 6 по 15 число наступного місяця.

Кошти перераховуються на поточні рахунки без відкриття нових рахунків- не пізніше кінця місяця, наступного за місяцем виконання робіт.

Нагадаємо:

У січні президент Володимир Зеленський заявив, що влада ухвалила рішення про доплати працівникам, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт під час надзвичайної ситуації.

Працівники сфер, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів, можуть отримати додаткові виплати у 20 000 гривень за січень, лютий і березень.