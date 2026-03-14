Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

У Києві через обстріл на низці ділянок призупинено рух електротранспорту

Андрій Муравський — 14 березня, 09:30
Фото ілюстративне
traffic.od.ua

Українська правда

У Києві через нічний ворожий обстріл та відключення напруги на окремих ділянках мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів та трамваїв у кількох районах міста.

Джерело: КМДА

Деталі: За інформацією міської влади, обмеження руху електротранспорту діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, а також біля Тролейбусного депо № 1. Причиною збоїв стало відсутність напруги на контактній мережі після масованої атаки.

Для забезпечення перевезення пасажирів на цих ділянках організовано роботу тимчасових автобусних маршрутів.

  • № 45ТР курсує від станції метро "Виставковий центр" до метро "Васильківська",
  • № 38ТР сполучає метро "Видубичі" з Музеєм історії України у Другій світовій війні;
  • № 43К працює на маршруті Кібцентр – Либідська площа.

Окрім цього, через відсутність напруги на вулицях Дегтярівській, Олександра Довженка та Олени Теліги фіксується затримка руху тролейбусів № 22К, 27, 30, 42 та трамваїв № 14 і 15.

Що передувало:

  • У ніч на 14 березня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Столиця та Київська область перебували під ударами балістичних і крилатих ракет, а також великої кількості ударних безпілотників.

За даними Київської ОВА, внаслідок атаки в регіоні є загиблі та багато поранених. Найбільших руйнувань зазнав Броварський район, де пошкоджені гуртожиток та промислові об'єкти. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

Київ транспорт війна

війна

