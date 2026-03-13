У "Київавтодорі" провели обшуки

У "Київавтодорі" 13 березня повідомили про обшуки, працівники надають усі запитувані документи та сприяють правоохоронним органам.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Обшуки здійснюють на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження.

Зокрема, слідчі дії стосуються можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки КК "Київавтодор".

Справа, яку розслідують, стосується закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки у 2024-2025 роках.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення можливих порушень.

"Фахівці комунальної корпорації надають всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування. Та наголошують, що тендери на вказані послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Міст Метро та Патона десятки років перебувають в аварійному стані.