Зеленський присвоїв Брехту звання Героя України

Володимир Тунік-Фриз — 24 лютого, 10:09
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олексію Брехту, ексочільнику НЕК "Укренерго", який загинув на одній з підстанцій.

Про це йдеться в указі президента.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави БРЕХТУ Олексію Олександровичу – члену правління Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (посмертно)", – йдеться у повідомленні.

Брехт загинув 21 січня цього року під час виконання робіт на одній з підстанцій, від ураження струмом. Йому було 47 років.

З 05.09.2024 до 30.06.2025 за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" він був т.в.о. голови правління компанії. До цього часу залишався членом правління НЕК "Укренерго"

Професійну кар'єру Брехт розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.

У 2011-2016 роках працював в НЕК "Укренерго", де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики.

