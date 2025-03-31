Світовий банк виділив 432 мільйонів доларів на ремонт доріг і мостів в Україні

Рада директорів Світового банку схвалила новий проєкт "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE) на суму 432 млн доларів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що з цих коштів 422 млн доларів – кредитні та 10 млн доларів – грантові.

"Основна мета Проєкту – відновлення транспортної інфраструктури. Він передбачає капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів у 19 регіонах України, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також надання технічної допомоги та управління проєктами", – йдеться в повідомленні.

Очікується, що роботи за проєктом будуть виконані протягом 2025-2028 років.

Нагадаємо:

У 2024 році на розвиток та ремонт доріг було виділено 17,1 млрд грн.

18 лютого Кабмін затвердив розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12,6 млрд грн, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг у 2025 році.