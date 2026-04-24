В "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла 25 квітня
У суботу, 25 квітня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла для населення.
Про це повідомили в компанії.
Крім того, обмеження потужності для промислових споживачів також не передбачається.
"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.
У компанії також попросили користуватися енергоємними приладами у денний час - з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо:
Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях станом на ранок 24 квітня тимчасово залишалися без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.