На Київщині відновили світло 100 тисячам родин
Getty Images
Енергетики у Київській області відновили постачання електроенергії для понад 100 тисяч родин після негоди, що призвела до відключень.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
У четвер 23 квітня сильний вітер спричинив падіння дерев на лінії електропередач, що призвело до великої кількості знеструмлень.ʼ
На ранок без світла залишаються ще понад 1 200 клієнтів. Над відновленням працює 67 бригад енергетиків.
Нагадаємо:
Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях станом на ранок 24 квітня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.