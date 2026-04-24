На Київщині відновили світло 100 тисячам родин

Енергетики у Київській області відновили постачання електроенергії для понад 100 тисяч родин після негоди, що призвела до відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У четвер 23 квітня сильний вітер спричинив падіння дерев на лінії електропередач, що призвело до великої кількості знеструмлень.ʼ

На ранок без світла залишаються ще понад 1 200 клієнтів. Над відновленням працює 67 бригад енергетиків.

Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях станом на ранок 24 квітня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.