За 9 місяців фізособи перерахували до бюджету 453 мільярди гривень

За січень–вересень 2025 року платники сплатили понад 453 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним показником минулого року це більше на 18,8%, або на 71,8 млрд гривень.

Про це інформує Державна податкова служба.

"Лідерство стабільно тримають платники Києва, які перерахували 106,7 млрд грн. Це – майже 24 % усіх надходжень податку", – говориться у повідомленні.

Також найбільші суми сплатили платники Дніпропетровської (44,6 млрд грн), Львівської (30,5 млрд грн) та Київської областей (27 млрд гривень).

"Зростання сплати податку показує: все більше роботодавців офіційно оформлюють працівників і сплачують за них податки", – зазначає податкова.

Нагадаємо:

Протягом січня – вересня 2025 року платники перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня зменшиться кількість умов, коли самозайняті особи матимуть право не сплачувати єдиний соціальний внесок.

Раніше повідомлялося, що з 27 вересня 2025 року набувають чинності оновлені правила реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Новації мають зменшити кількість блокувань, зробити правила прозорішими та знизити ризики для бізнесу.

Також ДПС повідомила, що моделі Onlyfans заборгували державі понад 380 мільйонів податків. Це розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на цій платформі.