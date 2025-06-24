Українські виробники м'яса птиці отримали доступ до ринку Оману

Українська продукція птахівництва вийшла на ринок Султанату Оман.

Про це повідомив голова Держпродспоживслужба Сергій Ткачук.

"Україна отримала дозвіл на постачання м’яса, субпродуктів та іншої продукції птахівництва до Оману. Це стало можливим після погодження ветеринарних вимог і форми сертифіката між компетентними органами обох країн", - розповів Ткачук.

Він зазначив, що відкриття ринку Султанату Оман — це ще один вагомий крок у розширенні експортних можливостей України.

"Спільними зусиллями ми продовжуємо відкривати нові горизонти для українського аграрного експорту.

Відтепер українські виробники можуть постачати продукцію, яка відповідає ветеринарно-санітарним вимогам, Оману, враховуючи умови виробництва, обробки, транспортування, пакування та маркування", - зауважив голова Дежпродспоживслужби.

За його словами, це вже дев'ятий ринок, відкритий Україною з початку 2025 року.

Нагадаємо:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів продовжує роботу над розширенням ринків.

Минулого року дозвіл на експорт продукції до Європейського Союзу отримали 22 українських виробники харчових продуктів. Зокрема, із них 12 – виробники м'яса птиці та продукції з нього, 3 – рибопереробні підприємства та 5 – молокопереробних.