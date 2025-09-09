З Варшави до Пекіна вирушив перший поїзд з європейськими товарами

З Варшави до Пекіна по Новому Шовковому шляху вирушив перший поїзд з європейськими товарами. До цього контейнери на цьому маршруті були переважно завантажені товарами з Азії до Європи, завантажити поїзд у протилежному напрямку вдалося вперше.

Про це пише Businessinsider.com.pl.

"Вперше вантажний потяг, що прямує до Китаю, вирушив з терміналу у Варшаві. Він транспортує продукцію з Європи, зокрема з Польщі, Німеччини, Чехії, Литви та Латвії", – повідомив логістичний оператор Польщі PKP Cargo Connect.

"За запуск сполучення відповідає компанія PKP Cargo Connect, яка співпрацює з китайським оператором Henan Zhongyu International Port Group. Найближчим часом з терміналу на Марівільській у Варшаві вирушать три потяги з польським взуттям, автомобільними компонентами з місцевих заводів та чеським пивом", – зазначає Businessinsider.com.pl.

Перевезення залізницею до Китаю триватиме від одинадцяти до тринадцяти днів, що є значною економією часу в порівнянні з морським транспортом, хоча витрати можуть бути вищими.

"Запуск залізничного сполучення з Китаєм вписується в ширший контекст розвитку перевезень на Новому Шовковому Шляху. Як вказує сервіс gazetaprawna.pl, головний маршрут цього шляху проходить через термінал поблизу Тересполя, біля польсько-білоруського кордону", – зазначає Businessinsider.com.pl.

"Після спалаху війни в Україні у 2022 році значення цього маршруту зменшилося, проте наразі спостерігається повторне зростання його ролі.Термінали на кордоні з Білоруссю вже кілька років стикаються з проблемою перевантаження, а нещодавно Брюссель вирішив, що не виділить кошти на їх розширення", – говориться у повідомленні.







Білгород-Дністровський морський порт підписав меморандум з Batumi International Container Terminals LLC і претендує на роль великого хабу для вантажів з Китаю.

Акціонери спільного підприємства Middle Corridor Multimodal Ltd на позачергових загальних зборах домовилися про входження ТОВ "Китайські залізничні контейнерні перевезення" до членів СП. Управління маршрутом (Транскаспійський маршрут) буде здійснюватися компаніями Китаю, Казахстану, Азербайджану та Грузії.

Як раніше розповіли в "Укрзалізниці", Україна попри війну залишається перспективною країною для побудови диверсифікаційного сполучення між Азією та країнами ЄС, зокрема завдяки маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузія – Україна до Польщі через польсько-українські залізничні прикордонні переходи.





, що UZ Cargo Poland у партнерстві з LTG Cargo Polska Sp. z o. o. перевезла нафтопродукти за маршрутом Литва – Польща – Україна. Як повідомили в "Укрзалізниці", UZ Cargo Poland вперше перевезла нафтопродукти як ліцензований залізничний перевізник ЄС на визначеному маршруті територією Польщі у поєднанні з наданням послуги експедиторської діяльності з залученням вагонів УЗ.