Китайська компанія увійшла до складу акціонерів Середнього коридору
Акціонери спільного підприємства Middle Corridor Multimodal Ltd на позачергових загальних зборах домовилися про входження ТОВ "Китайські залізничні контейнерні перевезення" до членів СП.
Про це повідомила очільниця Білгород-Дністровського порту Оксана Кіктенко, пише агенція "УкрАгроКонсалт".
Управління маршрутом (Транскаспійський маршрут) буде здійснюватися компаніями Китаю, Казахстану, Азербайджану та Грузії.
Middle Corridor Multimodal Ltd — це спільне підприємство, створене залізничними компаніями Азербайджану, Грузії та Казахстану для розвитку і підвищення ефективності транзитних перевезень Середнім коридором.
"Китайські залізничні контейнерні перевезення" – дочірня структура China Railway Container Transport Co., Ltd.
"Мета створення СП — стати єдиним оператором цього маршруту. Загальні збори акціонерів СП відбулися на початку серпня в Баку. На зустрічі було досягнуто домовленості про впровадження спільного моніторингу термінів проходження контейнерних поїздів за маршрутом", – зазначила Кіктенко.
Очікується, що це дозволить забезпечити стабільність графіка, оперативно вирішувати логістичні питання і підвищити ефективність маршруту.
У рамках роботи Середнього коридору Білгород-Дністровський порт підписав меморандум з APM Terminals Poti. Розвиток Білгород-Дністровського порту передбачає будівництво автомобільно-залізничного поромного комплексу та контейнерного термінала, говориться у повідомленні.
Нагадаємо:
Як раніше розповіли в "Укрзалізниці", Україна попри війну залишається перспективною країною для побудови диверсифікаційного сполучення між Азією та країнами ЄС, зокрема завдяки маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузія – Україна до Польщі через польсько-українські залізничні прикордонні переходи.
Фонд державного майна України 8 листопада 2024 року провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".
До того ФДМУ здійснив 12 спроб продати Білгород-Дністровський порт.
Майбутній власник Білгород-Дністровського порту пообіцяв відновити міст у Затоці, який зруйнували росіяни.
Кабінет міністрів України в проєкті Програми дій уряду анонсував проведення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.
30 грудня 2025 року планується оголосити концесійний конкурс щодо 40 контейнерного та першого терміналу в морському порту Чорноморськ та ухвалити рішення про доцільність проекту концесії поромного комплексу.