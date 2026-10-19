Уряд України збирається компенсувати судновласникам збитки від атак РФ

Уряд затвердив механізм державної компенсації збитків внаслідок російської агресії, який передбачає до 80% компенсації збитків від атак на цивільні судна.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Держава зможе компенсувати до 80% оціненої шкоди, якщо відповідні ризики не покриваються страховиком, зазначили у АМПУ.

Йдеться про пошкодження або знищення суден, втрату чи пошкодження вантажів, витрати на аварійно-рятувальні роботи та інші передбачені механізмом збитки.

Компенсація поширюватиметься на власників, операторів та фрахтувальників суден під українським та іноземними прапорами, які забезпечують перевезення вантажів.

Це рішення має зменшити фінансові ризики для учасників морських перевезень та підтримати безперервність української експортно-імпортної логістики.

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українські порти та цивільний флот. Кожна така атака створює додаткові ризики для судноплавства, ускладнює страхування, збільшує вартість перевезень та безпосередньо впливає на український експорт", – говориться у повідомленні.

Попри постійні загрози, морська логістика України продовжує працювати, зазначили у АМПУ.

"Наше завдання — забезпечити її стабільність та створити додаткові гарантії для судновласників, які здійснюють перевезення до українських портів", – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна ризикує недоотримати щонайменше 8 млрд доларів експортної виручки з червня 2026-го до червня 2027 року, якщо чорноморські порти залишатимуться закритими.

Росіяни двома дронами вдарили по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині.