РФ хоче закупити верстати для війни у союзників України – Зеленський

Росія планує закупити 860 сучасних верстатів для своєї воєнної промисловості, зокрема, у країн, які підтримують Україну.

Про це повідомляє Liga.net.

За словами президента, постачання мають здійснювати компаній з різних країн, зокрема:

52 компанії – з Китаю

15 – з Тайваню

13 – з Німеччини

8 – з Чехії

6 – з Південної Кореї

3 – з Японії

3 – з Індії

1 – зі США

Зеленський додав, що списки цих компаній із назвами передані партнерам.

"Ми дуже просимо на всі ці компанії накласти санкції. Що можуть зробити ці компанії, якщо вони боятимуться застосування санкцій?

Позаяк сучасні верстати працюють з електронікою на відстані – ці компанії можуть реально їх відключити, і ці верстати не працюватимуть", – сказав Зеленський.