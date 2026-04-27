Ключовий компонент для смартфонів та ПК злетів на 40% через війну в Ірані

Конфлікт на Близькому Сході порушив постачання критично важливої сировини і підштовхнув угору ціни на друковані плати, які використовуються майже в усіх електронних пристроях — від смартфонів і комп'ютерів до серверів для штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це стало новим ударом для виробників електроніки, які й без того борються зі стрімким подорожчанням чипів пам'яті, і показало, наскільки широко війна з Іраном уже б'є по ланцюгах постачання, пластику та постачанню нафти.

На початку квітня Іран завдав удару по нафтохімічному комплексу Джубайль у Саудівській Аравії, що змусило зупинити виробництво високочистої поліфеніленетерової смоли. Це критично важливий базовий матеріал для виготовлення ламінатів друкованих плат.

За словами одного зі співрозмовників, компанія SABIC, на яку припадає приблизно 70% світового постачання високочистої поліфеніленетерової смоли і яка працює в комплексі Джубайль на узбережжі затоки, досі не змогла відновити виробництво, що різко обмежило доступність цього матеріалу у світі.

Ціни на друковані плати зростають ще з кінця минулого року на тлі дедалі більшого попиту на сервери для штучного інтелекту. За словами трьох джерел у галузі, з березня попит різко прискорився, оскільки виробники намагаються забезпечити себе сировиною і пом'якшити вплив стрімкого зростання витрат.

Лише у квітні ціни на друковані плати зросли на 40% порівняно з березнем, написали аналітики Goldman Sachs у нещодавній записці. Вони додали, що постачальники хмарних послуг готові прийняти подальше подорожчання, оскільки очікують, що в найближчі роки попит перевищуватиме пропозицію.

Згідно з нещодавнім звітом Prismark, світова індустрія друкованих плат у 2026 році має зрости на 12,5% — до 95,8 мільярда доларів.

Daeduck Electronics, південнокорейський виробник друкованих плат, серед клієнтів якого є Samsung Electronics, SK Hynix і AMD, уже почав обговорювати з клієнтами підвищення цін, повідомив Reuters високопоставлений менеджер компанії.

Нагадаємо:

Samsung Electronics у листопаді 2025 року підвищила ціни на певні чипи пам'яті, які зараз у дефіциті через глобальну гонку зі створенням дата-центрів для штучного інтелекту, на 60% порівняно з вереснем.