Акції європейських банків показують найкращий результат з 1997 року

Європейські банки продовжують свій успішний ріст на фондових біржах, демонструючи найкращу серію виграшів з 1997 року.

Про це пише Bloomberg.

Сектор зростає вже дев'ять тижнів поспіль, а в 2025 році його акції збільшилися на 18%, що робить їх найбільш прибутковими в Європі.

Попри зниження відсоткових ставок, банки довели, що їхній бізнес залишається стабільним. В повідомленні зазначають, що економічна стійкість та великі програми викупу акцій сприяють цьому зростанню.

Сектор увійшов у сезон звітності з високими очікуваннями після продовження росту, який розпочався наприкінці 2020 року, і з того часу індекс Stoxx 600 Banks зріс більш ніж утричі.

Нагадаємо:

Європейський фондовий ринок почав тиждень 17 лютого із зростання до рекордних рівнів.

Акції європейських оборонних компаній різко зросли у понеділок. Інвестори впевнені, що через посилення загроз уряди збільшать витрати на безпеку континенту.