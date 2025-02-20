Европейские акции растут быстрее американских с момента возвращения Трампа

Европейские фондовые рынки растут быстрее американских с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Инвесторы надеются, что регион сможет избежать масштабной торговой войны.

Об этом сообщает Financail Times.

С 17 января, последнего торгового дня перед инаугурацией Трампа, индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 5,6%, тогда как S&P 500 вырос всего на 2,5%, а Nasdaq Composite - на 2,2%.

Такой рост европейских рынков связывают с решением Трампа пока не вводить новые пошлины против ЕС и с надеждами на мирные переговоры по Украине. Хотя президент США обещал масштабные тарифы против европейских товаров, пока ни один из них не вступил в силу.

Главный инвестиционный стратег Russell Investments Эндрю Пиз указал на рост банковского кредитования и снижение ставок Европейским центральным банком, что поддерживает фондовый рынок.

Европейские акции имеют самый сильный старт года с конца 1980-х и показывают лучшие результаты по сравнению с американскими за последнее десятилетие, говорится в аналитической записке Bank of America.

Выгоду получили финансовый и оборонный секторы, а также производители предметов роскоши. Акции Rheinmetall, крупнейшего европейского производителя боеприпасов, за месяц подорожали на 34%, а Richemont - на 11%.

Однако в среду европейские рынки просели после заявления Трампа о возможном введении 25% пошлины на импорт автомобилей, фармацевтики и микросхем.

Напомним:

Европейские банки продолжают свой успешный рост на фондовых биржах, демонстрируя лучшую серию выигрышей с 1997 года.