Єврокомісія оштрафувала три відомі фешн компанії: які порушення

Європейська комісія оштрафувала Gucci, Chloé та Loewe за фіксацію цін перепродажу, що є порушенням норм конкуренції Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

"Розслідування Комісії показало, що три компанії обмежили можливість незалежних сторонніх роздрібних торговців, з якими вони співпрацюють, встановлювати власні роздрібні ціни на товари, розроблені та продані Gucci, Chloé і Loewe під їхніми торговими марками, як в Інтернеті, так і в офлайні", – говориться у повідомленні.

Така антиконкурентна поведінка призводить до підвищення цін і звужує вибір для споживачів, зазначає Єврокомісія.

Штрафи, які були зменшені у всіх трьох випадках завдяки співпраці компаній з Комісією, склали понад 157 мільйонів євро, говориться у повідомленні.

За даними комісії, Gucci, Chloé та Loewe, незалежно одна від одної, послуговувались стратегією обслуговування цін на перепродажі (RPM): виробник або постачальник встановлює мінімальну ціну, за якою продукція повинна продаватися роздрібними продавцями чи дистриб'юторами в Інтернеті та в офлайн-магазинах.

Тобто, компанії забороняли магазинам відхилятися від рекомендованих роздрібних цін, максимальних ставок знижок та визначених періодів розпродажів. У деяких випадках вони також забороняли роздрібним продавцям пропонувати будь-які знижки або продавати якісь товари в Інтернеті.

Компанія Gucci має сплатити 120 млн євро, Chloé – 20 млн євро, а Loewe – близько 18 млн євро. Єврокомісія знизила розміри штрафів за співпрацю компаній під час розслідування: для Gucci та Loewe – на 50%, для Chloé – на 15%.

