ЄС посилює розслідування щодо соцмережі X Маска з новими вимогами

Європейська комісія заявила, що активізує розслідування щодо порушення соціальною мережею Ілона Маска X правил ЄС про модерацію контенту, надіславши запити на інформацію та розпорядження про збереження відповідних документів.

Про це пише Reuters.

В рамках розслідування, розпочатого в грудні 2023 року, виконавча влада ЄС заявила, що просить X надати до 15 лютого внутрішню документацію про систему рекомендацій, яка пропонує користувачам контент, а також будь-які останні зміни, внесені до неї.

"Сьогодні ми робимо подальші кроки, щоб пролити світло на відповідність рекомендаційних систем X зобов'язанням за DSA", - заявила глава цифрового директорату ЄС Хенна Вірккунен, посилаючись на Закон ЄС про цифрові послуги.

Комісія видала "наказ про збереження", який вимагає від X зберігати внутрішні документи та інформацію щодо майбутніх змін у дизайні та функціонуванні алгоритмів рекомендацій на період з 17 січня до кінця 2025 року.

Вона також запросила доступ до певних технічних інтерфейсів X.

"Ці кроки дозволять службам Комісії врахувати всі відповідні факти в комплексній оцінці в рамках DSA системних ризиків та їх пом'якшення", - заявили в Комісії.