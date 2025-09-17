Російський підрозділ Louis Vuitton продовжив оренду в московському офісі

Російський парфумерно-косметичний підрозділ об'єднаної французької групи Louis Vuitton Moёt Hennessy (LVMH) "Селдіко" продовжив договір оренди 3,5 тис. кв. м офісної нерухомості в бізнес-центрі "Сітідел" на вулиці Земляний Вал у Москві.

Про це пише російське видання "Комерсант" з посиланням на джерела на ринку нерухомості.

Видання зазначає, що рішення структури LVMH зберегти займані площі в Москві пов'язане з труднощами, які можуть виникнути в разі відновлення повноцінної роботи західних брендів на російському ринку.

Низький рівень вакансій на офісному ринку Москви ускладнює пошук якісного приміщення. До кінця 2025 року частка вільних площ у столиці може знизитися.

Крім того, підбір відповідного офісу може не тільки затягнутися на кілька років, але і вимагати значних фінансових вкладень: вартість ремонту і ставки оренди офісних приміщень в столиці стрімко зростають.

У Росії, окрім Louis Vuitton, продовжують орендувати торгові площі й інші найбільші люксові бренди. Серед них, за даними на липень 2025 року, Chanel, Brunello Cucinelly, Gucci, Tiffany & Co, Prada, Dior і Hermes, Burberry.

Водночас такі марки, як Cartier, Bvlgari та Miu Miu, цього року закрили свої торгові точки через закінчення термінів орендних договорів.

Як зазначає фешн-директор MVM Лідія Александрова, розраховувати на швидке повернення люксових марок, які зберігають штаб-квартири в Росії, поки не варто. Вони не повернуться, поки не зміниться геополітична ситуація.

