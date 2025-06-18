AliExpress під загрозою мільярдного штрафу в ЄС
Європейська комісія завершила попереднє розслідування щодо AliExpress і побачила серйозні порушення правил цифрових платформ.
Про це пише Єврокомісія.
Європейська комісія повідомила, що китайська платформа AliExpress порушує Акт ЄС про цифрові послуги (DSA), зокрема щодо обігу нелегальних товарів — ліків, добавок, контенту для дорослих.
За даними ЄК, AliExpress не виконує вимоги щодо оцінки та зменшення ризиків, погано модерує контент і неефективно карає порушників. Системи виявлення шкідливого контенту визнані неефективними, що дає змогу продавцям обходити правила.
Попри часткові зобов’язання, які AliExpress вже взяв на себе (зокрема, посилити модерацію і зробити прозорішими рекомендації), вони тепер мають юридичну силу. Порушення означатимуть автоматичне порушення DSA з подальшими штрафами.
Максимальний штраф для великих платформ може сягати до 6% річного глобального обороту. AliExpress має право на захист і може оскаржити висновки.
Нагадаємо:
Акт про цифрові послуги (DSA) регулює роботу великих онлайн-платформ в ЄС та зобов’язує їх боротися з дезінформацією, нелегальними товарами і непрозорою рекламою.
Європейська комісія заявила, що активізує розслідування щодо порушення соціальною мережею Ілона Маска X правил ЄС про модерацію контенту, надіславши запити на інформацію та розпорядження про збереження відповідних документів.