AliExpress під загрозою мільярдного штрафу в ЄС

Європейська комісія завершила попереднє розслідування щодо AliExpress і побачила серйозні порушення правил цифрових платформ.

Про це пише Єврокомісія.

Європейська комісія повідомила, що китайська платформа AliExpress порушує Акт ЄС про цифрові послуги (DSA), зокрема щодо обігу нелегальних товарів — ліків, добавок, контенту для дорослих.

За даними ЄК, AliExpress не виконує вимоги щодо оцінки та зменшення ризиків, погано модерує контент і неефективно карає порушників. Системи виявлення шкідливого контенту визнані неефективними, що дає змогу продавцям обходити правила.

Попри часткові зобов’язання, які AliExpress вже взяв на себе (зокрема, посилити модерацію і зробити прозорішими рекомендації), вони тепер мають юридичну силу. Порушення означатимуть автоматичне порушення DSA з подальшими штрафами.

Максимальний штраф для великих платформ може сягати до 6% річного глобального обороту. AliExpress має право на захист і може оскаржити висновки.

Нагадаємо:

Акт про цифрові послуги (DSA) регулює роботу великих онлайн-платформ в ЄС та зобов’язує їх боротися з дезінформацією, нелегальними товарами і непрозорою рекламою.

Європейська комісія заявила, що активізує розслідування щодо порушення соціальною мережею Ілона Маска X правил ЄС про модерацію контенту, надіславши запити на інформацію та розпорядження про збереження відповідних документів.