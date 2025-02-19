Европа покупает белорусское масло из рапса, вывезенного из оккупированной Херсонщины - "Схемы"

Белорусское предприятие "Агропродукт" использует сырье, вывезенное из временно захваченных россиянами районов Херсонской области, и поставляет готовую продукцию в виде рапсового масла в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В расследовании "Схем" (проект Радио Свобода), которое журналисты подготовили в сотрудничестве с литовскими, латвийскими и белорусскими партнерами, говорится, что одна из этих стран - Литва, где с лета 2024 года действует запрет на ввоз белорусских продуктов питания, в том числе рапсового масла.

Согласно данным Федеральной государственной информационной системы "Зерно", в 2023 году из захваченной части Херсонщины в Беларусь вывезли почти 5 тысяч тонн семян рапса.

В Беларуси получателями украинского рапса стали пять компаний, среди которых - "Агропродукт". Это один из крупнейших производителей рапсового масла, которое экспортируется в ЕС, говорится в расследовании.

По данным Евростата, в течение шести месяцев 2024 года страны Евросоюза купили более 90 тысяч тонн рапсового масла из Беларуси на более 67 миллионов евро. Основные покупатели - Литва и Латвия.

По информации белорусской оппозиционной организации "Сообщество железнодорожников Беларуси", эти страны в течение всего 2024 года получили примерно по 50 тысяч тонн рапсового масла исключительно от "Агропродукта".

Логистические компании в Латвии и Литве в разговоре с журналистами подтвердили сотрудничество с белорусским "Агропродуктом", даже несмотря на то, что в Литве с июня 2024 года действует запрет на ввоз рапсового масла.

Журналисты установили, что "Агропродукт" имеет связи с белорусскими властями. Соучредителем предприятия является белорусская компания "Транзит-Авто 2003". Ее владелец Алексей Шведов регулярно посещал Украину вместе с сотрудником Управления делами президента Беларуси Александром Зайцевым и экс-губернатором Брестской области Константином Сумаром, который называл самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "немного выше Бога".

Директор "Агропродукта" Олег Теслюк в одном из интервью хвастался связями во властных структурах, отметив, что его "просьбы будут рассмотрены".

"Транзит-Авто 2003" в 2023 году попала под украинские санкции из-за помощи российской армии в перевозке военной техники и солдат. Однако, отмечают журналисты, основанная ею компания-производитель масла - "Агропродукт" - не находится в санкционных списках ЕС и Украины и имеет право беспрепятственно поставлять продукцию в Европу.

Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, к которому журналисты обратились за комментарием, ознакомился с находками из расследования и отметил: "Можем говорить о действиях иностранного юридического лица, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам и территориальной целостности Украины, что может быть основанием для введения украинских санкций".

Напомним:

Компания, принадлежащая гражданке РФ, победила в торгах на покупку активов 2 ликвидированных российских банков и одного обанкротившегося украинского.