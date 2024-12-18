Росіяни скуповують активи ліквідованих банків РФ в Україні попри фактичну заборону

Компанія, що належить громадянці РФ, перемогла в торгах на купівлю активів 2 ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На початку 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи двох ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського на загальну суму 3 млрд грн. "Схеми" встановили, що компанія, яка перемогла у торгах, напряму належить громадянці РФ. Своє російське громадянство вона приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське.

Здебільшого – на 90% – лот складається з активів російського "Сбербанку" (перейменованого у "МР Банк"). Ще невелика частка активів у пулі – російського "Промінвестбанку" та українського "Мегабанку".

У виданні зазначають, що цим бізнесом громадянки РФ керує громадянин Білорусі, якого Служба безпеки України підозрювала у звʼязках з російською розвідкою.

Компанія, що перемогла на торгах "Спектрум Ессетс" діє в Україні як фінансова установа, на що має відповідну ліцензію. Серед послуг, які надає компанія, факторинг та кредитування.

У реєстрі юридичних осіб України засновницею компанії вказана американська фірма Spectrum UA Credit LLC, а її кінцевою бенефіціарною власницею – громадянка США Марина Євсєєва, яка також має і паспорт РФ та часто відвідує Росію.

На запитання "Схем" про те, чому компанія приховала від українських контролюючих органів інформацію про російське громадянство власниці "Спектрум Ессетс", директорка компанії Неля Воєвчик відповіла:

"Я нічого про це не знаю зовсім. В мене є документ, що вона постійно проживає в Америці, є паспорт громадянки США. Більше нічого не було надано моїм кінцевим бенефіціарним власником".

"Спектрум Ессетс" вже брала участь в аукціонах і купувала, наприклад, кредитні портфелі збанкрутілих українських банків: "Надра банку" – за 24 мільйони у березні 2020 року та "Фідобанку" – за 52 мільйони у вересні того ж року.

У Фонді гарантування вкладів повідомили– якщо виявиться, що покупець активів приховав звʼязок з РФ, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лоту та повернути отримані на аукціоні активи.