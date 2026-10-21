ЄІБ надає Україні 60 мільйонів євро на модернізацію пунктів пропуску на кордоні

Європейський інвестиційний банк надає Україні 60 млн євро кредитних коштів на модернізацію пунктів пропуску на західному кордоні — з країнами ЄС та Молдовою.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України .

Це перший проєкт у межах нової ініціативи "Безпека та зв'язність", зазначили у відомстві.

"Підтримка від ЄІБ допоможе нам оновити пункти пропуску на західному кордоні. Ми очікуємо на нові термінали, кращу під'їзну інфраструктуру та сучасні митні системи. Наша мета — зменшити час очікування, знизити витрати бізнесу та зробити перетин кордону зручним для кожного", — зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Фінансування допоможе збільшити пропускну спроможність кордону, пришвидшити рух вантажів і пасажирів та знизити логістичні витрати. Проєкт передбачає оновлення терміналів, будівництво доріг, зон очікування, санітарних приміщень і встановлення сучасного митного обладнання.

Проєкт впроваджується за підтримки Європейського Союзу в межах підходу Team Europe. Європейська комісія надає гарантію для кредиту через механізм Ukraine Investment Framework (UIF).

Проєкт також доповнять грантом ЄС на 6 млн євро та 2,5 млн євро на технічну допомогу.

Роботи виконуватиме Агентство відновлення на дорогах транс'європейської мережі TEN-T.

Нагадаємо:

На цей рік Мінрозвитку заплановано реалізацію масштабної програми модернізації прикордонної інфраструктури: реконструкцію ключових пунктів пропуску, будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Румунією тощо.