Єгипет став головним покупцем українського зерна

Єгипет став основним імпортером українського зерна у жовтні.

Про це пише Latifundist.

"З 1 по 22 жовтня 2025 року найбільшим покупцем українського зерна став Єгипет, на який припало 23,3% від загальної вартості експорту зернових", – говориться у повідомленні.

За даними ДУ "Інститут "Украгропромпродуктивність", до країни відвантажено 410 тис. тон пшениці.

На другому місці — Алжир із часткою 13,7% (240,6 тис. тон пшениці), далі йде Туреччина — 9,1% (159,4 тис. тон ячменю та кукурудзи), Індонезія — 7,7% (135,9 тис. тон пшениці) та Італія — 7,0% (122,2 тис. тон кукурудзи).

Загалом, до Топ-5 ринків збуту української пшениці входять:

Єгипет — 34% (384,2 тис. т, середня ціна $219,2/т); Алжир — 21,3% (240,6 тис. т, $213,6/т); Індонезія — 11,9% (134,4 тис. т, $211/т); Ємен — 7,3% (82,2 тис. т, $224,4/т); Бангладеш — 4,8% (54,5 тис. т, $208,7/т).

Топ-5 покупців українського ячменю:

Туреччина — 30,6% (51,7 тис. т, $229,2/т); Лівія — 27,9% (47,1 тис. т, $227,2/т); Ірак — 18,6% (31,4 тис. т, $229,5/т); Кіпр — 9,6% (16,2 тис. т, $224,8/т); Ліван — 6,8% (11,4 тис. т, $226,1/т).

Топ-5 напрямів експорту кукурудзи:

Італія — 27,3% (120,9 тис. т, $206,6/т); Республіка Корея — 21% (92,8 тис. т, $205,3/т); Туреччина — 15,8% (70 тис. т, $210,2/т); Іспанія — 10,5% (46,4 тис. т, $211/т); Єгипет — 5,8% (25,7 тис. т, $209,7/т).

Нагадаємо:

За два місяці 2025/26 маркетингово року Україна експортувала 1,456 млн тонн пшениці, що на 28% нижче, ніж за аналогічний період минулого сезону, коли експортували 2,026 млн тонн.

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн.

Раніше аналітики зазначали, що Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті в Європу. У тому числі повідомлялося про втрату 70% ринку Єгипту.

Раніше повідомлялося, що ринок миттєво відреагував на рішення Аргентини скасувати експортні мита на зернові та шрот, тож постачальники з України зіштовхнулися з більш жорсткою конкуренцією.