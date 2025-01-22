Японський бізнес допомагатиме відновлювати Україну через нову платформу

Україна та Японія запустили бізнес-платформу інфраструктурних технологій для відновлення і реконструкції (JUPITeR).

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій, передає "Інтерфакс-Україна".

"JUPITeR створена для залучення японських компаній до відбудови нашої інфраструктури. Сподіваємося, що разом напрацюємо надійні та дієві механізми координації підтримки. Це надасть нам із японськими колегами змогу чітко визначати пріоритети та ефективно відповідати на актуальні потреби відновлення України вже зараз", – зазначив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Платформа інформуватиме японський бізнес про ситуацію в Україні та важливі проєкти відновлення. Україна планує співпрацювати з Японією в галузі житлової інфраструктури, навчання фахівців транспортної сфери та інших напрямках, додала заступниця міністра Марина Денисюк.

Японія також допомагає Україні у розмінуванні, управлінні відходами, постачає техніку та матеріали, зокрема рейки для "Укрзалізниці", теплові помпи й комунальну техніку для громад. Крім того, продовжується реалізація спільних проєктів із японською агенцією JICA.

Нагадаємо:

Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.

Обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Японією у 2024 році зріс на 6% і сягнув 747,2 млн доларів, продовживши минулорічну тенденцію зростання, яка становила майже 30%.