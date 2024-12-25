Японія надасть Україні ще $3 мільярди від російських заморожених активів

Японія передасть Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Зеленський подякував уряду Японії за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів.

Він розповів прем’єру Ішібі про масований обстріл Росією енергетичної інфраструктури України в різдвяну ніч і подякував за готовність Японії працювати для якнайшвидшого досягнення справедливого й тривалого миру.

Нагадаємо:

Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.