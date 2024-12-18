Торгівля України з Японією зростає: Свириденко розповіла про нову мету у співпраці

Обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Японією у 2024 році зріс на 6% і сягнув 747,2 млн доларів, продовживши минулорічну тенденцію зростання, яка становила майже 30%.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму в Осаці.

Вона зазначила, що Україна працює над посиленням двосторонньої торгівлі із Японією й відзначає пожвавлення активності від початку повномасштабного вторгнення.

Мета України нині — не тільки торгувати із Японією, але також залучати японські інвестиції в Україну для створення японської продукції в Україні.

Свириденко закликала японський бізнес інвестувати в ключові сектори української економіки, локалізувати виробництва та створювати спільні підприємства з українськими компаніями.

Вона звернулася до уряду Японії з проханням підтримати відновлення пошкоджених чи зруйнованих українських промислових об'єктів.

Японія є другим за обсягом донором допомоги бюджету України, надавши цього року 4,2 млрд дол підтримки.

Країна також реалізує понад 30 проєктів через міжнародні організації у сферах сільського господарства, медицини та гуманітарного розмінування.

Нагадаємо:

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD).