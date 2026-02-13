Японія передала Україні спеціальну будівельну техніку для навчального центру

Японія надала Навчальному центру з підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації кадрів на Київщині електронний симулятор та парк спеціалізованої техніки, що стане базою для підготовки та перепідготовки операторів важкої будівельної техніки.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

"У межах українсько-японської співпраці Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів при Агентстві відновлення у Білій Церкві отримав сучасний електронний симулятор та парк спеціалізованої техніки", – говориться у повідомленні.

Як пояснили у міністерстві, ноловна мета ініціативи — забезпечити якісну практичну освіту для майбутніх машиністів. Використання симуляторів дозволяє студентам опанувати навички керування у безпечному середовищі перед переходом до роботи на реальних об'єктах.

Навчальний центр отримав комплексне обладнання для підготовки операторів. Йдеться про електронний симулятор для навчання роботи з важкою будівельною технікою, екскаватор-навантажувач, автогрейдер, бульдозер, а також — спеціалізований транспорт (вантажівка, мікроавтобус та легкові авто) для практичних занять.

Поставка техніки цьому Центру стало результатом домовленостей, досягнутих минулого року в межах Керівного комітету. Це стало необхідною відповіддю на дефіцит кадрів для роботи з технікою, що вже була передана Україні, говориться у повідомленні

Загалом у межах Програми громади вже отримали понад 600 одиниць важкої техніки та близько 2000 одиниць супутнього обладнання. Навчання на базі центру дозволить фахівцям швидше адаптуватися до реальних викликів: розчищення завалів, відновлення доріг та критичної інфраструктури в регіонах.

