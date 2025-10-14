Україна домовилась із Японією про прискорення енергетичної допомоги

Україна домовилась із Японією про прискорене постачання вже запланованої Японією допомоги для енергетичного сектору України. Йшлося і про залучення японських компаній до співпраці.

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

"Під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накаґоме та колегами з Представництва JICA в Україні розповіла про наслідки останніх обстрілів та роботи з відновлення інфраструктури.

Наголосила, що для нас наразі у пріоритеті - швидке нарощування резервів обладнання та захист енергетичних об’єктів.

Домовились прискорити постачання вже запланованої Японією допомоги для енергетичного сектору України. Йшлося і про залучення японських компаній до співпраці", - зазначила Гринчук.

Вона також розповіла, що завдяки допомозі японських партнерів енергетики можуть оперативно відновлювати пошкоджені потужності та забезпечувати енергопостачання споживачів.

Зокрема, Японія передавала спецтехніку для аварійних бригад та обладнання для відновлення пошкоджених ліній передачі та розподільчих мереж, а також передавала допомогу для екстреного відновлення інфраструктури у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Херсоні.

Нагадаємо:

Україна та Японія синхронізували санкції проти Російської Федерації. У списку – керівники й компанії, які працюють на російську воєнну машину, постачають зброю тощо.