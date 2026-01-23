Україна отримає 4 млрд єн від Японії: куди спрямують кошти

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) виділило 4 млрд єн (понад 25 млн дол) на розмінування території та медичну допомогу українцям.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На виділені кошти планують фінансувати навчання з мінної безпеки і закупити сучасне розмінувальне обладнання та техніку.

Також МВС закупить медичне обладнання для Головного медичного клінічного центру, де лікують та реабілітують поранених внаслідок мінно-вибухових травм.

"Завдяки підтримці JICA ми вже посилили технічні спроможності: отримали машини механізованого розмінування, металодетектори, спеціалізоване обладнання. Це допомога, яка вже працює і вже зберігає життя", – зазначив Клименко.

Нагадаємо:

21 січня Данія оголосила про внесок у понад 20 млн євро на енергетичну підтримку України.

Японія надасть Україні 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 малих і середніх трансформаторів та обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки та 13 комплектів частотних перетворювачів.