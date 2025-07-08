Японія не втрачає надії все ж домовитися з Трампом про більш низькі тарифи

Японія продовжить відстоювати свої інтереси після шокуючого оголошення про те, що з 1 серпня президент США Дональд Трамп запровадить 25% мито на японські товари.

Про це пише видання The Japan Times.

"У надісланих листах Трамп заявив, що його адміністрація може розглянути можливість коригування нових тарифних ставок на основі реакцій на них. "Ці тарифи можуть бути змінені, вгору або вниз, залежно від наших відносин з вашою країною", — написав Трамп", – говориться у публікації

Головний переговорник Японії з тарифів Рьосей Аказава Японія продовжить шукати угоду, яка буде прийнятною для обох країн. Він вже не повторював попередню вимогу уряду про те, щоб США скасували всі наявні тарифи як попередню умову для досягнення угоди, пише видання.

"Ми ведемо переговори з президентом Трампом, главою держави та надзвичайно жорстким лідером", — сказав Рьосей Аказава.

Автомобілі залишаються в центрі уваги в торгових переговорах, сказав Аказава. Запровадження 25%-го мита на автомобілі та автозапчастини завдає величезних щоденних збитків японським компаніям.

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісиба та президент Південної Кореї Лі Дже Мьонг стали першими отримувачами листів Трампа про тарифні ставки. Лише Японії та Малайзії повідомили, що тарифні ставки будуть вищими, ніж ті, що були встановлені 2 квітня, зазначає The Japan Times.

Нова ставка 25% для Японії — на один відсотковий пункт більше, ніж початкова ставка — буде стягуватися з майже всіх японських товарів, що ввозяться до Сполучених Штатів. Ставка відрізняється від секторальних тарифів, які наразі діють, і які включають 25% мита на автомобілі та автозапчастини та 50% мита на сталь і алюміній.

"Президент Трамп був сильно незадоволений наполегливістю Японії під час переговорів щодо скасування або значного зменшення додаткового 25% мита на автомобілі. Він, можливо, також був розчарований небажанням Японії робити великі поступки в таких сферах, як імпорт сільськогосподарської продукції США та автомобілів", – говориться у публікації.

Відсутність прогресу в досягненні торгової угоди пояснюється тим, що японський уряд уникнув поспішних компромісів і продовжував вести жорсткі переговори, щоб відстояти те, що потрібно відстояти, пише японське видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити вищі тарифи на японський експорт до США через, як він стверджує, небажання країни купувати рис, вирощений в Америці.

Хоча минулого року країна купила у США рису на суму 298 мільйонів доларів у США, згідно з даними торгової статистики Бюро перепису населення США. Між січнем і квітнем цього року Японія купила рису на суму 114 мільйонів доларів, говориться у публікації CNN.

Раніше повідомлялося, що Японія розглядає можливість збільшення імпорту сої та рису як поступку на торгових переговорах з США щодо запроваджених президентом Дональдом Трампом масштабних тарифів

Раніше повідомлялося, що Японія досягла "певного прогресу" в п'ятому раунді торгових переговорів з представниками США, спрямованих на скасування мит, які шкодять японській економіці.

У спробі досягти угоди зі США Японія також пропонує механізм зниження тарифів на автомобілі залежно від того, наскільки країни сприяють розвитку автомобільної промисловості США.

Також повідомлялося, що Провідні японські автомобільні бренди готуються до збитків у розмірі 19 мільярдів доларів від тарифів. Кілька японських автовиробників вже почали переносити або скорочувати виробництво в США, залишаючи постачальників на милість своїх клієнтів, плани яких швидко змінюються.