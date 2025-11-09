Суд зобов'язав компанію знести будівлі, збудовані на "чужій" землі у Києві

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Реаль" повернути Київраді земельні ділянки та знести самочинну збудовані будівлі на ній.

Про це свідчить рішення суду від 14 жовтня.

Йдеться про земельні ділянки з кадастровими номерами: 8000000000:90:137:0025; 8000000000:90:137:0091; 8000000000:90:137:0136 за адресою: проспект Павла Тичини, 18, м. Київ, де, як встановив суд, були самочинно зведені нежитлові будівлі літера "l" площею 95 кв. м., літера "К" площею 84 кв. м., будівлі охорони площею 4,8 кв. м.

Ця історія почалася кілька років тому, коли звели будівлі, які, як з'ясував суд, "не були надані у встановленому порядку ані у власність, ані у користування для цілей будівництва, що свідчить про самовільне зайняття цих земель".

Власником столичного ТОВ "Реаль" вказана Олена Бондар.

