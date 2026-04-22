Крафтова броварня на Закарпатті встановила сонячну електростанцію
Гуцульська крафтова броварня "Ципа", що на Закарпатті, встановили сонячну електростанцію для забезпечення енергонезалежності.
Про це повідомив засновник броварні Олександр Шаталов.
"Ввели в експлуатацію сонячну станцію для потреб броварні "Ципа". Станція невелика всього 100 кВт, але дозволить трошки збалансувати в сезон підняття тарифів та можливо зніме в критичні моменти навантаження на генератори.
Ну і долучаємось до загальнодержавного руху по децентралізації генерації", - зазначив Шаталов.
За його словами, за рік на своїх локаціях компанія запустила близько 450 кВт.
Як зазначив засновник броварні, за показниками березня-квітня, станція з існуючими тарифами має окупитись за рік.
Нагадаємо:
Торік повідомлялося, що сонячна енергетика вперше стала найбільшим джерелом електроенергії в Євросоюзі, випередивши атомну, вітрову та вугільну.