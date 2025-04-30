Торгівля, транспорт та ІТ: яку роботу шукають українці у 2025 році

Українці у 2025 році найчастіше шукають роботу сферах торгівлі та продажу, транспорту і логістики, в IT-секторі, у сфері виробництва та інженерії. Ці ж галузі українці вважають найбільш перспективними.

Про це свідчать дані опитування, яке провела платформа OLX Робота.

"Активний пошук нової роботи мотивують передусім низька заробітна плата, скорочення штату, ліквідація компанії, а також зміна кар’єрного напрямку. Зокрема близько 40% опитуваних повністю або частково змінили сферу діяльності за останні 3 роки", – йдеться у дослідженні.

Інфографіка: Інфографіка: OLX Робота

Очікування щодо заробітної плати є доволі високими. Найбільш прийнятною респонденти визначили зарплату у 30-50 тис. грн (30% опитаних), далі – 20-30 тис. грн (29%), а 25% прагнуть більшого доходу – 50 тис. грн і більше.

За 10-20 тис. грн готові працювати лише 13%. Для порівняння очікувань та того, що реально готові платити: за останніми даними OLX Робота, медіанна заробітна плата запропонована роботодавцями в Україні – 22,5 тис. грн.

"Популярною практикою є пошук роботи через онлайн-платформи, зокрема OLX Робота (46%). Така ж кількість опитаних звертається за допомогою у пошуку до знайомих (46%). Ще один інструмент – соціальні мережі (18%), а саме: LinkedIn, Facebook, Telegram", – зазначили в OLX Робота.

*Опитування OLX Робота проводилося у березні 2025 року серед 20 528 респондентів в Україні.

12% респондентів – безробітні та активно шукають роботу, 6% – працевлаштовані тимчасово. Найбільш активними у пошуку роботи є люди віком від 25 до 44 років – саме на цю вікову групу припадає 57% відповідей. 58% опитуваних – чоловіки.

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Нагадаємо:

В Україні за два роки частка вакансій для людей з інвалідністю зросла з 7% до 12%. Серед посад для людей з інвалідністю – продавець-консультант, менеджер із продажу, водій, менеджер по роботі з клієнтами, касир, бухгалтер, прибиральниця, вантажник, оператор контакт-центру, провізор, різноробочий, кухар, охоронець.