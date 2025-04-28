Частка вакансій для людей з інвалідністю суттєво зросла: яку роботу пропонують

В Україні за два роки частка вакансій для людей з інвалідністю зросла з 7% до 12%.

Про це йдеться в дослідженні Work.ua

За останні два роки кількість пропозицій роботи, що підходить для людей з інвалідністю, зросла з 4 315 (у січні 2023 року) до 12 092 (у березні 2025 року).

Серед посад для людей з інвалідністю — продавець-консультант, менеджер із продажу, водій, менеджер по роботі з клієнтами, касир, бухгалтер, прибиральниця, вантажник, оператор контакт-центру, провізор, різноробочий, кухар, охоронець.

Work.ua проаналізував, у яких вакансіях частка пропозицій для людей з інвалідністю найбільша:

спеціаліст відділення банку (57% від усіх вакансій на цю посаду підходять людям з інвалідністю);

касир-операціоніст (56%);

спаювальник (40%);

викладач німецької (36%);

викладач польської (34%);

водій-міжнародник (33%);

фінансовий консультант (32%).

У Work.ua також проаналізували, у яких галузях найбільша частка вакансій мають позначку "Людям з інвалідністю":

Неприбуткові, благодійні та громадські організації — 26%;

Фінанси, банки, страхування — 26%;

ЗМІ, медіа — 25%;

Охорона, безпека — 25%;

Машинобудування— 19%.

Нагадаємо:

В Україні за результатами І кварталу 2025 року завдяки високому попиту на робочу силу зменшилася частка безробітних і зросла частка зайнятих - до найвищого рівня за час повномасштабного вторгнення.