Частка вакансій для людей з інвалідністю суттєво зросла: яку роботу пропонують
В Україні за два роки частка вакансій для людей з інвалідністю зросла з 7% до 12%.
Про це йдеться в дослідженні Work.ua
За останні два роки кількість пропозицій роботи, що підходить для людей з інвалідністю, зросла з 4 315 (у січні 2023 року) до 12 092 (у березні 2025 року).
Серед посад для людей з інвалідністю — продавець-консультант, менеджер із продажу, водій, менеджер по роботі з клієнтами, касир, бухгалтер, прибиральниця, вантажник, оператор контакт-центру, провізор, різноробочий, кухар, охоронець.
Work.ua проаналізував, у яких вакансіях частка пропозицій для людей з інвалідністю найбільша:
- спеціаліст відділення банку (57% від усіх вакансій на цю посаду підходять людям з інвалідністю);
- касир-операціоніст (56%);
- спаювальник (40%);
- викладач німецької (36%);
- викладач польської (34%);
- водій-міжнародник (33%);
- фінансовий консультант (32%).
У Work.ua також проаналізували, у яких галузях найбільша частка вакансій мають позначку "Людям з інвалідністю":
- Неприбуткові, благодійні та громадські організації — 26%;
- Фінанси, банки, страхування — 26%;
- ЗМІ, медіа — 25%;
- Охорона, безпека — 25%;
- Машинобудування— 19%.
Нагадаємо:
В Україні за результатами І кварталу 2025 року завдяки високому попиту на робочу силу зменшилася частка безробітних і зросла частка зайнятих - до найвищого рівня за час повномасштабного вторгнення.