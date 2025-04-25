В Украине засеяли почти 4 миллиона гектаров яровых культур и начали сеять гречиху

В Украине по состоянию на 25 апреля аграрии всех областей посеяли 3,76 млн га яровых культур. В Ровенской области начали сеять гречиху.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, яровых зерновых и зернобобовых культур засеяли 2 млн га.Наибольшая площадь посевов приходится на кукурузу - 705 тыс. га, ячмень - 702,1 тыс. га, яровой пшеницы уже засеяно 199,8 тыс. га, гороха - 201,8 тыс. га, овса - 154,2 тыс. га.

Регионы-лидеры по темпам сева:

Полтавская область: 251,5 тыс. га (пшеница - 4,5 тыс. га, ячмень - 69,1 тыс. га, горох - 9,6 тыс. га, овес - 3,1 тыс. га, кукуруза - 165,2 тыс. га);

Кировоградская область: 146,4 тыс. га (пшеница - 3 тыс. га, ячмень - 35,4 тыс. га, горох - 18,7 тыс. га, овес - 0,5 тыс. га, кукуруза - 84,7 тыс. га);

Сумская область: 138,1 тыс. га (пшеница - 21,5 тыс. га, ячмень - 18,2 тыс. га, горох - 5,8 тыс. га, овес - 9,8 тыс. га, кукуруза - 81,2 тыс. га);

Одесская область: 122,5 тыс. га (пшеница - 6,5 тыс. га, ячмень - 35,2 тыс. га, горох - 62 тыс. га, овес - 1,5 тыс. га, кукуруза - 8,4 тыс. га);

Хмельницкая область: 119,9 тыс. га (пшеница - 10,9 тыс. га, ячмень - 74,5 тыс. га, горох - 2,6 тыс. га, овес - 2,5 тыс. га, кукуруза - 24,8 тыс. га).

Кроме того,технические культуры засеяны на площади 1 763,6 тыс. га. Из них:

подсолнечника засеяно 1 236,8 тыс. га;

сахарной свеклы - 228,5 тыс. га;

сои - 187,6 тыс. га.

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Напомним:

Согласно прогнозу ФАО, в Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне ниже среднего пятилетнего показателя из-за последствий продолжающейся войны, а засушливые погодные условия обусловливают ожидания умеренного снижения урожая по сравнению с предыдущим годом.