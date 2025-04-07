ООН прогнозує зниження врожаю пшениці в Україні у 2025 році

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) прогнозує, що світове виробництво пшениці у 2025 році становитиме 795 млн тонн. Це відповідає рівню попереднього року.

Про це йдеться у звіті ФАО, передає Інтерфакс-Україна.

"У Євросоюзі виробництво пшениці складе 135,5 млн тонн, що на 12% більше, ніж торік, завдяки збільшенню посівних площ і врожайності після погодних умов, які були зафіксовані в 2024 році. Однак дефіцит опадів у східних регіонах створює помірний ризик зниження потенціалу врожайності", – зазначають аналітики.

У Росії низький рівень вологості ґрунту та скорочення посівів призведуть до зниження врожаю у 2025 році, вважають вони.

"В Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому за середній п'ятирічний показник, через наслідки війни, що триває, а посушливі погодні умови зумовлюють очікування помірного зниження врожаю порівняно з попереднім роком", – зауважили в ФАО.

У США загальне виробництво пшениці, за прогнозами, також знизиться через нижчу врожайність, оскільки більша площа посівів озимої пшениці постраждала від посухи порівняно з попереднім роком.

В Індії, завдяки рекордним посівним площам пшениці, сильним ціновим стимулам і державним субсидіям на сільськогосподарські ресурси, виробництво пшениці зростатиме у 2025 році, причому прогнозується, що воно досягне історичного максимуму — 115,4 млн тонн.

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