УКАБ прогнозирует уменьшение урожая почти всех основных зерновых и масличных культур

В 2025/26 маркетинговом году (июль 2025 - июнь 2026) ожидается валовой сбор зерновых и масличных культур на уровне 73,4 млн т, что на 5% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом говорится в прогнозе от Украинского клуба аграрного бизнеса.

В частности, урожай зерновых прогнозируется на уровне 54,6 млн т (-3% к показателю прошлого года), а масличных культур - 18,8 млн т (-11%).

Как отмечает УКАБ, в разрезе основных культур, то ситуация следующая:

Пшеница : несмотря на увеличение посевных площадей на 2%, в этом году ожидается более низкий валовой сбор на уровне 21,0 млн т (-6% к аналогичному показателю прошлого года) из-за снижения урожайности на 17% (в прошлом году была высокая урожайность на уровне 50,6 ц/га).

Кукуруза : низкая урожайность, наблюдавшаяся в прошлом году, к сожалению, сохранится и в текущем году при практически постоянных посевных площадях. Поэтому ожидается урожай на уровне 26,7 млн т, что почти равно показателю предыдущего года.

Ячмень : прогнозируется валовой сбор на уровне 5,2 млн т, что на 1% меньше валового сбора предыдущего года.

Подсолнечник : несмотря на увеличение посевных площадей под культурой, существенное падение урожайности приведет к сокращению урожая на 7% по сравнению с предыдущим годом и составит 10,1 млн тонн.

Соя : наибольшее сокращение валового сбора среди всех основных культур на 19% до 5,4 млн т из-за ощутимого сокращения посевных площадей (-16%) и незначительного сокращения урожайности.

Рапс: у этой культуры ожидаем снижения валового сбора на 8% до 3,3 млн т. Рапс тяжело перенес сложные погодные условия, в частности заморозки, что привело к снижению урожайности.

Говорится, чтокак и в прошлом году, наблюдается существенное расхождение в урожайности сельскохозяйственных культур на юге и востоке нашей страны по сравнению с центральными, западными и северными областями.

"Причиной является разное количество осадков, выпавших в течение периода выращивания, весенние заморозки, аномальная летняя засуха и тому подобное. На юге и востоке аграрии сообщают об очень низкой урожайности или даже потере посевов, в то же время в других регионах - о стабильных показателях или даже более высокой урожайности, чем в прошлом году", - информируют в УКАБ.

Также отмечается, что данные по урожаю остаются прогнозными, ведь погодные условия еще могут изменить показатели как в сторону улучшения, так и ухудшения.

В начале июня бывший глава Минагрополитики сообщал, что, согласно наиболее пессимистическим оценкам, урожай зерновых в Украине в 2025 году может снизиться на 10% - до около 51 млн т по сравнению с 56,7 млн т в 2024 году. Коваль прогнозировал уменьшение урожая зерновых на 10%, масличных - на 5%.