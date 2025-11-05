14% агробізнесу стикалися з корупцією цьогоріч: що вплинуло на зменшення показника

В Україні 14% представників малого та середнього агробізнесу у 2025 році стикалися з корупційними ситуаціями, тоді як на початку 2021 року цей показник становив 24%.

Про це свідчать дані всеукраїнського дослідження, проведеного дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення програми з аграрного та сільського розвитку, що фінансується урядом США.

В Національній агенції з питань запобігання корупції (НАЗК) зазначили, що їх дослідження також підтверджують цю тенденцію. Так, за даними опитування бізнесу, у 2024 році про корупційний досвід у сфері будівництва та земельних відносин заявили 27,9% респондентів, а у 2021 — 32,5%.

"На зменшення рівня корупції у земельних питаннях, вплинула передусім реалізація земельної реформи.

Зокрема, скасування мораторію на відчуження земельних ділянок та зміну цільового призначення, впровадження ринку земель, земельних аукціонів, призупинення безоплатної передачі земель на час війни, а також цифровізація низки державних сервісів і послуг у сфері Державного земельного кадастру", - розповіли в НАЗК.

Водночас обидва дослідження засвідчили, що найчастіше представники бізнесу стикалися з корупцією при розв'язанні питання передачі земельної ділянки у власність або користування.

Відповідно й найбільш корумпованими вже четвертий рік поспіль називають ті органи, до повноважень яких входять ці питання: сільські, селищні та міські ради.

