Україна експортувала торік майже півмільйона тонн м'яса птиці: найбільші покупці

Експорт м'яса птиці з України у 2025 році сягнув 436 тис. т, що на 2% менше порівняно з 2024 роком, проте на 1% більше середнього показника за останні 5 років.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Йдеться, що ринок стабілізувався, а головними напрямками експорту залишаються країни з постійним попитом: ЄС (30,6%), країни Близького Сходу (27,2%) та інші країни Європи поза межами ЄС (22,6%).

Натомість імпорт м'яса птиці у 2025 році був на рівні 46 тис. т, що на 3% менше, ніж у 2024 році, та на 73% нижче 5-річного середнього показника. Як зазначають аналітики, це свідчить про зростання рівня самозабезпеченості та збільшення виробничих потужностей вітчизняних виробників.

За підсумками 2025 року, загальне виробництво м'яса птиці в Україні складає 1 390 тис. т, що на 1,5% менше, ніж торік, але на 2,7% вище середнього показника за 5 років.

За даними УКАБ, на початку 2026 року поголів'я птиці становить 192,3 млн голів, що на 3% більше аналогічного періоду 2025 року. Частка птиці на промислових підприємствах становить 64%, у господарствах населення та на невеликих фермах – 36%.

Україна у березні відвантажила на зовнішні ринки 43,47 тис. тонн м'яса птиці – це найвищий показник за обсягом із січня 2022 року.