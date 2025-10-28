Імпорт електромобілів в Україну зріс на понад 50%: звідки завозять
З січня по серпень в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів (BEV). Це на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
Зазначається, що з цієї кількості новими були 14,1 тис. авто. (+26%), а 47,6 тис. – вживані (+62%).
За даними дослідження, загальна митна вартість цих авто склала майже $1 млрд 270 млн. Зокрема, нові електромобілі – $363,5 млн, вживані – $906,3 млн.
Левову частку нових електромобілів (92%) було завезено з Китаю.
На другому місці Японія (3%).
На третьому – Німеччина (2%).
Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (40%).
Другий результат у Кореї – 16%.
Третій у Німеччини – 15%.
Нагадаємо:
У вересні 2025 року у світі було продано 2,1 млн EV авто (електромобілі та плагін-гібриди), що є найвищим місячним показником за всю історію спостережень.