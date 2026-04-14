В Україні стрімко зріс попит на гібридні авто: які моделі найчастіше купують

У березні автопарк України поповнили понад 3,3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 42% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Як йдеться в аналітиці, частка нових авто в цій кількості становила 56% проти 60% у березні минулого року.

Згідно з дослідженням, в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (442 од.) Другий результат у NISSAN Qashqai (149 од.), третій за популярністю - TOYOTA Yaris Cross (76 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Escape (89 од.) Також у лідерській трійці: FORD Fusion US (88 од.) та KIA Niro (75 од.).

