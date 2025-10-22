Світові продажі електромобілів сягнули історичного рекорду: що допомогло

У вересні 2025 року у світі було продано 2,1 млн EV авто (електромобілі та плагін-гібриди), що є найвищим місячним показником за всю історію спостережень.

Про це пише Укравтопром з посиланням на дані Benchmark Mineral Intelligence.

Такий результат був забезпечений рекордним попитом на основних ринках.

В США покупці поспішали скористатися податковими пільгами, термін дії яких закінчувався.

Великобританія досягла нових максимумів завдяки новим реєстраційним номерам, які дають право на отримання потенційних переваг у дорожньому русі та паркуваннях, і грантам на придбання електромобілів.

З початку року продажі EV авто досягли 14,7 млн од., що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, зокрема:

Китай - 9,0 млн од. (+24%);

Європа - 3,0 млн од. (+32%);

Північна Америка - 1,5 млн од. (+11%);

Решта світу - 1,2 млн од. (+48%).

Нагадаємо:

Світове виробництво автотранспорту в І півріччі 2025 року становило понад 45,6 млн автомобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.