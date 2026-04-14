Старт сезону: українці почали активніше купувати нові та вживані мотоцикли

У березні купівля вживаних мотоциклів з-за кордону зросла на 303,7% відносно лютого, внутрішні перепродажі та імпорт нової техніки продемонстрували ріст на 160% та 154% відповідно.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Як відмічають експерти, на вторинному ринку всередині країни лідерами залишаються великі японські корпорації, чиї мотоцикли сприймаються як надійний актив, що повільно втрачає в ціні. На першій сходинці – Honda (444 шт.), далі серед топ-3 Yamaha (355 од.) та Geon (309 од.).

У сегменті "свіжопригнаної" вживаної техніки трійка лідерів залишається за "японцями" – Honda (261 од.), Yamaha (195 од.) та Suzuki (160 од.).

У сегменті нової техніки панує повна домінація доступних та функціональних брендів, підкреслюють експерти. На першому місці – Kovi (499 од.), за цією маркою – Spark (411 од.) і Lifan (370 од.).

Нагадаємо:

Торік в Україні кількість перших реєстрацій нових мотоциклів сягнула 43 808, що на 17,2% більше, ніж в 2024 році. Імпорт вживаної техніки – 6 601 одиниць (+54,4%), внутрішніх перепродажів було 29 706 (+13,8%).