УЗ запустила новий поїзд: в компанії розповіли, як він пов'язаний з Японією

"Укрзалізниця" представила поїзд "Сакура", сформований із нових побудованих в Україні та модернізованих вагонів.

Про це повідомили в компанії.

28 квітня у перший рейс вирушив новий флагманський поїзд "Укрзалізниці" – "Сакура". До його складу входять нові вагони, виготовлені в Україні у 2026 році, а також дитячі вагони, модернізовані на власних потужностях "Укрзалізниці".

"Сакуру" створено на базі оновленого поїзда №81 Київ — Ужгород, який поєднує два українські міста, де навесні пишно квітнуть сакури — квітка-символ Японії", - йдеться в повідомлення.

Проєкт реалізується за підтримки Посольства Японії в Україні та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

12 вагонів поїзда "Сакура" матимуть помітне брендування пелюстками сакури, а пасажири обох складів поїзда матимуть доступ до онлайн-порталу про японську культуру, архітектуру та мистецтво.

Також на борту представлені елементи японського меню, японські настільні ігри та японсько-українські культурні колаборації.

