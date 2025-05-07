Вражеская атака на Киев: пострадал бизнес-центр "Сильвер Бриз"

В результате российской атаки на Киев в ночь на среду, 7 мая, пострадал бизнес-центр "Сильвер Бриз".

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

В частности, повреждения получил центральный офис Bosch Ukraine.

"Незначительные повреждения получил наш офис в Киеве. К счастью, никто из сотрудников не пострадал", - сообщили в пресс-службе Bosch Ukraine.

Напомним:

Российские оккупанты ночью 7 мая атаковали Киев баллистикой и 28 беспилотниками - ракету и 11 БпЛА удалось уничтожить, 3 дрона были локально потеряны и еще 10 покинули воздушное пространство столицы, сообщили в КГВА.

В результате вражеской атаки на Киев ночью 7 мая 2 человека погибли, 8 пострадали, из них - 4 ребенка.