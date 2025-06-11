В Україні зростає попит на вживані авто із США: топ-5 найпопулярніших моделей

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,8 року.

За даними "Укравтопром", найбільша частка з цієї кількості (44%) - бензинові авто. Електромобілі охопили 40%. Гібридним авто належить – 8%, дизельним – 5%, авто з ГБО – 3%.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

1. TESLA Model Y - 526 од.;

2. TESLA Model 3 - 453 од.;

3. FORD Escape - 306 од.;

4. NISSAN Rogue - 240 од.;

5. JEEP Cherokee - 233 од.

Нагадаємо:

У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тисяч вживаних легкових електромобілів, що відносно травня минулого року більше на 40%.