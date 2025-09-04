Митна служба повідомила, які товари найбільше імпортує та експортує Україна

Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $52,6 млрд, а експортували – на $26,3 млрд.

Про це йдеться на сайті Державної митної служби.

При цьому оподаткований імпорт склав $40 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

За даними митниці, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $11,6 млрд, Польща — $5 млрд і Німеччина — $4,2 млрд. Експортували з України найбільше до: Польщі — на $3,3 млрд, Туреччини — на $2 млрд, Німеччини — на $1,5 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-серпні 2025 року товарів 68% склали такі категорії:

машини, устаткування та транспорт — $20,7 млрд;

продукція хімічної промисловості — $8,3 млрд;

паливно-енергетичні — $6,7 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $14,6 млрд;

метали та вироби з них — $3 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $2,5 млрд.

Нагадаємо:

Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд.