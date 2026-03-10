Товарообіг України перевищив 21 мільярд доларів: що імпортували та експортували

Протягом січня-лютого 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $14,8 млрд, а експортували – на $6,5 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За даними митниці, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $4 млрд, Польща - $1,4 млрд, Туреччина - $1,1 млрд.

Експортували з України найбільше до: Польщі - на $713 млн, Туреччини - на $563 млн, Італії - на $428 млн.

Як інформує ДМС, у загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2026 року товарів 71% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт - $6 млрд;

паливно-енергетичні - $2,6 млрд;

продукція хімічної промисловості - $2 млн.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари - $4 млрд;

метали та вироби з них - $589 млн;

машини, устаткування та транспорт - $532 млн.

Нагадаємо:

Протягом 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $84,8 млрд, а експортували – на $40,3 млрд.

Протягом січня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $6,7 млрд, а експортували – на $3,2 млрд.