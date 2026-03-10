Товарообіг України перевищив 21 мільярд доларів: що імпортували та експортували
Протягом січня-лютого 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $14,8 млрд, а експортували – на $6,5 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба.
За даними митниці, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $4 млрд, Польща - $1,4 млрд, Туреччина - $1,1 млрд.
Експортували з України найбільше до: Польщі - на $713 млн, Туреччини - на $563 млн, Італії - на $428 млн.
Як інформує ДМС, у загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2026 року товарів 71% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт - $6 млрд;
- паливно-енергетичні - $2,6 млрд;
- продукція хімічної промисловості - $2 млн.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари - $4 млрд;
- метали та вироби з них - $589 млн;
- машини, устаткування та транспорт - $532 млн.
Нагадаємо:
Протягом 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $84,8 млрд, а експортували – на $40,3 млрд.
Протягом січня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $6,7 млрд, а експортували – на $3,2 млрд.